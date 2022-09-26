Гимн любви к русским женщинам прозвучит на сцене театра "Модерн"

30 сентября в театре "Модерн" покажут спектакль "Женщины". Это

трогательная и очень искренняя история о самых обыкновенных женщинах — матерях, любимых, женах.

Сцена из спектакля Женщины

Режиссёр Юрий Грымов собрал их со "всей округлости Земли", чтобы открыть перед зрителями тонкий, светлый, очень сильный и одновременно хрупкий мир женской души…

У каждой героини — своя непростая история, но все вместе они готовы сражаться за своих любимых до конца жизни. И даже — после неё.

Зрителей ждут захватывающий сюжет, яркие характеры, искрометный юмор и выразительная музыка. На сцене театра звучит настоящий гимн любви к русским женщинам.

Спектакль "Женщины" — это трогательный рассказ о настоящей самоотверженности, смелости и безграничной любви, которая не знает возраста и не признает законов времени.

Помните те мгновения, когда все наши близкие были рядом с нами? То самое тепло, светлую ностальгию и ощущение бесконечности дарит зрителям постановка Юрия Грымова.

Много испытаний выпадает на долю главных героинь, но не сомневайтесь, "матрёшки" справятся со всеми трудностями, ведь боги всегда на стороне женщин!

В ролях:

Лика Нифонтова,

Валерия Королева,

Мария Орлова,

Надежда Меньшова,

Леонид Трегуб,

Александр Горелов,

Владимир Левашёв

и другие…