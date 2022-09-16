25 сентября в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Задняя часть слона".
"Задняя часть слона" — острая сатира на события наших дней. Автор пьесы Андрей Райкин показал персонажей, в которых каждый зритель может узнать знакомых ему людей. Спектакль рассмешит вас до слёз из-за правдоподобности происходящего на сцене.
Главный герой — Матвей Матвеевич Запорожец — актер, исполняющий роль той самой задней части слона… Ему поступает предложение, манящее своей незаурядностью: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее…
В ролях:
и другие.
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