Александр Рудин и Эмин Мартиросян выступят в Московской консерватории

14 сентября в рамках абонемента Cellissimo в малом зале Московской консерватории выступят два выдающихся музыканта, давние сценические партнеры: Александр Рудин (виолончель) и Эмин Мартиросян (фортепиано).

Афиша концерта Александра Рудина и Эмина Мартиросяна

Дуэт исполнит Вторую сонату фа мажор Брамса и Вторую сонату ре минор Шумана, а также — фортепианные Вариации на тему Шумана Брамса (в четыре руки).

В программах Александра Рудина и Эмина Мартиросяна всегда есть что-то необычное, интересное, какие-то "изюминки", "артефакты": на их концерты приходят, чтобы расширить горизонты и услышать настоящее исполнительское искусство.

В одном из интервью Александр Рудин признался, что самая ценная музыка для него, "которая заставляет испытывать чувство печали. Человек с концерта должен уходить со светлой грустью… Мир стал таким маленьким, таким хрупким, мы же знаем, что земной шар совсем крошечный. Мне кажется, мы должны быть сейчас очень осторожны (мы — те, кто производит шумы и вообще так называемые продукты культуры), чтобы не допортить то, что уже основательно испорчено".

Программа

И. Брамс, Вариации на тему Р. Шумана для фортепиано в 4 руки, соч. 23

И. Брамс, Соната №2 для виолончели и фортепиано фа мажор, соч. 99

Р. Шуман, Соната №2 для скрипки и фортепиано ре минор, соч. 121 (переложение для виолончели и фортепиано)

Начало в 19:00

Билеты по ссылке

Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.