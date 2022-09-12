Александр Рудин и Эмин Мартиросян выступят в Московской консерватории

14 сентября в рамках абонемента Cellissimo в малом зале Московской консерватории выступят два выдающихся музыканта, давние сценические партнеры: Александр Рудин (виолончель) и Эмин Мартиросян (фортепиано).
Дуэт исполнит Вторую сонату фа мажор Брамса и Вторую сонату ре минор Шумана, а также — фортепианные Вариации на тему Шумана Брамса (в четыре руки).
В программах Александра Рудина и Эмина Мартиросяна всегда есть что-то необычное, интересное, какие-то "изюминки", "артефакты": на их концерты приходят, чтобы расширить горизонты и услышать настоящее исполнительское искусство.
В одном из интервью Александр Рудин признался, что самая ценная музыка для него, "которая заставляет испытывать чувство печали. Человек с концерта должен уходить со светлой грустью… Мир стал таким маленьким, таким хрупким, мы же знаем, что земной шар совсем крошечный. Мне кажется, мы должны быть сейчас очень осторожны (мы — те, кто производит шумы и вообще так называемые продукты культуры), чтобы не допортить то, что уже основательно испорчено".
Начало в 19:00
Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.
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