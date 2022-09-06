9 сентября в 19:00 в Малом зале Московской консерватории в рамках традиционного сентябрьского фестиваля "Творческая молодёжь Московской консерватории" состоится концерт Александра Ключко (фортепиано).
Пианист — молодая звезда фортепианного искусства, которая зажглась благодаря победе на Первом международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова в Москве. Конкурс принёс Александру Ключко I премию и Золотую медаль, что стало исключительно важной победой для музыканта. Сейчас Александр Ключко учится в Московской консерватории (класс профессора П. Т. Нерсесьяна) и, несмотря на свою молодость, уже завоевал немало премий на международных конкурсах в России и за рубежом.
Программу концерта составят шедевры фортепианной музыки первой половины XX века: сочинения Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. Их творчество, разноплановое и гениальное, во многом отражает историю России.
В программе:
Начало в 19:00
Адрес МЗК: Большая Никитская, 13.
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