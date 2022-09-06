Александр Ключко выступит в Московской консерватории

9 сентября в 19:00 в Малом зале Московской консерватории в рамках традиционного сентябрьского фестиваля "Творческая молодёжь Московской консерватории" состоится концерт Александра Ключко (фортепиано).

Пианист — молодая звезда фортепианного искусства, которая зажглась благодаря победе на Первом международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова в Москве. Конкурс принёс Александру Ключко I премию и Золотую медаль, что стало исключительно важной победой для музыканта. Сейчас Александр Ключко учится в Московской консерватории (класс профессора П. Т. Нерсесьяна) и, несмотря на свою молодость, уже завоевал немало премий на международных конкурсах в России и за рубежом.

Программу концерта составят шедевры фортепианной музыки первой половины XX века: сочинения Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. Их творчество, разноплановое и гениальное, во многом отражает историю России.

В программе:

С. Рахманинов

Восемь этюдов-картин, соч. 33, 39

Три прелюдии, соч. 23

Прелюдия соль мажор, соч. 32

Вариации на тему Корелли, соч. 42

Восемь этюдов-картин, соч. 33, 39 Три прелюдии, соч. 23 Прелюдия соль мажор, соч. 32 Вариации на тему Корелли, соч. 42 А. Скрябин

Вальс, соч. 38

Соната №4 фа-диез мажор, соч. 30

Вальс, соч. 38 Соната №4 фа-диез мажор, соч. 30 С. Прокофьев

Токката ре минор, соч. 11

Соната № 7 си-бемоль мажор, соч. 83

Начало в 19:00

Билеты по ссылке

Адрес МЗК: Большая Никитская, 13.