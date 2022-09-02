Украинский поэт Тарас Шевченко поможет денацифицировать Украину

Украинский поэт Тарас Шевченко поможет денацифицировать Украину, пишет EADaily.

На совещании министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал Владимиру Путину, что идёт подготовка учебника классического украинского языка для освобождённых территорий. Авторы EADaily решили разобрать произведения украинского поэта, прозаика, мыслителя, живописца и общественного деятеля Тараса Шевченко.

В своей поэме "Гайдамаки" Шевченко заявляет, что Волынь (на сегодняшний день это Волынская, Ровенская, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области) — это не Украина. В поэме "Еретик" Шевченко воспевает проповедника и национального героя Чехии Яна Гуса, который боролся с немецким засильем и Римско-католической церковью. На современный лад это значит, что поэт считает запрещённые националистические организации врагами славян. Стихотворение "Полякам" также противоречит современной концепции украинского национализма.

Шевченко считал, что Украина — Среднее Приднепровье, а Волынь и Галиция не были для поэта частью страны. Также поэт заявлял, что "герои" служившие австрийским Габсбургам, кайзеровской Германии и Третьему рейху — это враги всего славянства.

"Всё это позволяет сделать вывод о том, что современный украинский национализм — это явление, глубоко враждебное истории и культуре даже Среднего Приднепровья. Свидомые же используют Шевченко, не особо вчитываясь в его произведения", — подытожили авторы статьи.