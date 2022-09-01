Владимир Винокур рассказал о своём самом строгом школьном учителе — маме

Самым строгим школьным учителем у популярнейшего российского юмориста Владимира Винокура была его собственная мама.

Анна Юльевна Винокур преподавала в школе русский язык и литературу.

"Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы её не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учебе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни", — цитирует народного артиста РСФСР издание URA. RU.

Винокур добавил, что очень тепло вспоминает 1 сентября и отметил, что этот день остался важным днём и в нынешние дни, как и 60 лет назад.

"1 сентября мы ждали. Потому что масса была впечатлений. Мы обменивались друг с другом, как провели лето. Это была очень интересная и классная пора. Так что 1 сентября для меня до сих пор 1 сентября. В школу хотелось, и сейчас хочется", — подытожил любимый артист.