Слуцкий: интерес к русской культуре продолжает расти во всём мире

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что как бы Запад не пытался изолировать русскую культуру, интерес к ней продолжает расти во всём мире.

"В действительности можно говорить о том, что все попытки в западных странах "отметить" Россию и запретить великих русских классиков вызывают противоположную реакцию среди населения недружественных стран, повышают интерес к русской культуре", — приводит его слова argumenti. ru.

По словам Слуцкого, иностранцев впечатляет самобытная русская культура.

"Достоевский, Толстой, Пушкин, Чайковский, Рахманинов, Глинка, Дягилев, Чехов, Айвазовский, Малевич, Кандинский и др. Русский балет, театр, архитектура, литература, живопись, музыка мало кого могут оставить равнодушными", — отметил он.

Кроме того, глава комитета обратил внимание на то, что на фоне повсеместной пропаганды нетрадиционных ценностей на Западе, многих иностранцев привлекает большое уважение в России к истории своей страны и традициям своих предков.

"Поэтому сегодня не только люди с российскими корнями, наши соотечественники, выросшие за рубежом, но и многие иностранцы хотят поближе узнать русский язык, прочитать в оригинале русские литературные шедевры, соприкоснуться таким образом с нашей великой культурой", — заключил он.