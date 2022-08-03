В усадьбе Воронцово открылась выставка "Путешествуйте дома"

Портал о внутреннем туризме TRIP2RUS. RU и крупнейший горный курорт России "Роза Хутор" представляют совместный проект — межрегиональную выставку из цикла "Путешествуйте дома", посвященную уникальной природе и возможностям летнего отдыха в горах Сочи.

Экспозиция из 20 фотографий расположилась в московской усадьбе Воронцово и представляет самые интересные локации "Роза Хутор", ведь здесь находятся уникальные природные достопримечательности, увидеть которые можно пройдя по пешим горным маршрутам курорта. Даже просто прокатиться по его канатным дорогам- уже занимательное путешествие, во время которого открывается все величие горных ландшафтов. Как отмечают в пресс-службе "Роза Хутор":

"Мы рады представить жителям и гостям столицы работы фотохудожников, по-настоящему влюбленных в природу Западного Кавказа. Горный кластер Сочи действительно уникальное по своей красоте место. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше россиян могли в безопасности и с комфортом насладиться потрясающими горными видами и чистым воздухом. Полагаем, что через эти фотографии почувствуется эта особая атмосфера и многие, кто еще здесь не был, продолжат "Путешествовать дома" и приедут к нам на курорт".

Посетители выставки увидят Роза Пик — самую высокую смотровую площадку в Сочи с панорамным обзором на 360 градусов; уникальный стеклянный подвесной мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями; этно-хутор "Шишин двор", где в мельчайших подробностях воссозданы традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. Представлены на выставке и самые популярные аттракционы курорта — родельбан, троллей "Полет орла", качели надо облаками. Захватывающие пейзажи на фотоработах удачно перекликаются с видами исторической усадьбы Воронцово.

"Ежегодно мы принимаем почти два миллиона гостей из разных уголков нашей страны. И нам очень приятно, что путешественники выбирают Роза Хутор для отдыха в любое время года", — отмечают на курорте.

Летний сезон в горах Сочи продолжается до ноября. Осенью еще довольно тепло, а когда горные склоны окрашиваются в "багрец и золото", здесь создается особенное, ни с чем несравнимое ощущение покоя и гармонии. При этом каждый гость всегда найдет себе занятие по душе и вскоре почувствует оздоровительный эффект отдыха среди горных вершин.

Фотовыставка свободна для посещения и продлится до 31 августа.