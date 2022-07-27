"Музыкальное сердце театра": прием заявок завершается 31 июля

31 июля завершается прием заявок на участие в лаборатории "Музыкальное сердце театра" 2022 года.

К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, а также режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра.

Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Максим Дунаевский:

"Премия "Музыкальное сердце театра" — трибуна, с которой каждый сможет донести до зрителей собственную позицию и быть оцененным. И я со всей ответственностью заявляю, что сегодня в нашей стране аналогов этой премии нет".

Куратор лаборатории — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Музыкальное сердце театра" Александр Пантыкин.

"Чем неожиданнее будут связки авторов, режиссеров, исполнителей и музыкальных руководителей, тем интересней получится готовый эскиз. При этом важно, чтобы был кто-то главный, кто умеет складывать форму. Следить за этим — задача организаторов и куратора. Выбранный для презентации формат семи-стейдж — это полуконцертный, полусценический жанр. В нем режиссёрская мысль приспосабливается к особым условиям: отсутствию явного театрального и кулисного пространства. Все участники питчинга поставлены в жесткие рамки, это расширяет границы фантазии. В итоге конкурсанты получат опыт создания постановки в интересных условиях, возможность заявить о себе, подписать контракт", — говорит Александр Рыхлов, режиссёр-наставник лаборатории "Музыкальное сердце театра"-2022.

Лаборатория "Музыкальное сердце театра" пройдет в Екатеринбурге с 21 по 26 ноября 2022 года в рамках одноимённого фестиваля. 27 ноября состоится питчинг эскизов спектаклей в формате семи-стейдж.

Заявки участников принимаются на официальном сайте проекта.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Свердловской области и Союза театральных деятелей России. Национальная премия и фестиваль "Музыкальное сердце театра" — участник грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.