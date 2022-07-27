Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Угольщики Хакасии пожаловались Путину на угрозу массовой безработицы
Ищенко заявил, что ВСУ не планируют контрнаступления в Харьковской области
Минфин предложил ввести "налог на эмиграцию"
В Ростовской области зарегистрировано пять новых случаев лихорадки Ку за неделю
Омич-древолаз, изнасиловавший 15-тилетнюю падчерицу, отправится под суд
Ищенко: Зеленский намеренно дезинформирует ВС РФ, говоря о контрнаступлении
Власти Литвы закрыли въезд в страну для патриарха Кирилла
Собчак о неприятностях Киркорова в Крыму: "Это вам не в Италии пасту наматывать"
Кулагин: США не имеют права вводить санкции за поставки российской нефти в Китай

"Музыкальное сердце театра": прием заявок завершается 31 июля

Культура

31 июля завершается прием заявок на участие в лаборатории "Музыкальное сердце театра" 2022 года.

"Музыкальное сердце театра": прием заявок завершается 31 июля

К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, а также режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра.

Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Максим Дунаевский:

"Премия "Музыкальное сердце театра" — трибуна, с которой каждый сможет донести до зрителей собственную позицию и быть оцененным. И я со всей ответственностью заявляю, что сегодня в нашей стране аналогов этой премии нет".

Куратор лаборатории — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Музыкальное сердце театра" Александр Пантыкин.

"Чем неожиданнее будут связки авторов, режиссеров, исполнителей и музыкальных руководителей, тем интересней получится готовый эскиз. При этом важно, чтобы был кто-то главный, кто умеет складывать форму. Следить за этим — задача организаторов и куратора. Выбранный для презентации формат семи-стейдж — это полуконцертный, полусценический жанр. В нем режиссёрская мысль приспосабливается к особым условиям: отсутствию явного театрального и кулисного пространства. Все участники питчинга поставлены в жесткие рамки, это расширяет границы фантазии. В итоге конкурсанты получат опыт создания постановки в интересных условиях, возможность заявить о себе, подписать контракт", — говорит Александр Рыхлов, режиссёр-наставник лаборатории "Музыкальное сердце театра"-2022.

Лаборатория "Музыкальное сердце театра" пройдет в Екатеринбурге с 21 по 26 ноября 2022 года в рамках одноимённого фестиваля. 27 ноября состоится питчинг эскизов спектаклей в формате семи-стейдж.

Заявки участников принимаются на официальном сайте проекта.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Свердловской области и Союза театральных деятелей России. Национальная премия и фестиваль "Музыкальное сердце театра" — участник грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Популярное
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу

Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.

Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Силовые структуры
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Военные новости
Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS
Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов Любовь Степушова Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Мир. Новости мира
Британская разведка: Россия не может захватить Одессу морским десантом
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Последние материалы
Омич-древолаз, изнасиловавший 15-тилетнюю падчерицу, отправится под суд
Ищенко: Зеленский намеренно дезинформирует ВС РФ, говоря о контрнаступлении
Власти Литвы закрыли въезд в страну для патриарха Кирилла
Собчак о неприятностях Киркорова в Крыму: "Это вам не в Италии пасту наматывать"
"Музыкальное сердце театра": прием заявок завершается 31 июля
Кулагин: США не имеют права вводить санкции за поставки российской нефти в Китай
Минобороны: ВКС РФ ликвидировали в Николаеве пункты дислокации двух бригад ВСУ
Солисты Little Big об отмене гастролей в России: "Не представляется возможным"
Липовой: РФ может применить комплексы "Посейдон" в случае ядерного нападения
Учёные выяснили, что люди изначально рождаются с понятиями о морали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников