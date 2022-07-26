"Одноклассники" и Artefact представили новый проект об искусстве

Социальная сеть "Одноклассники" и онлайн-платформа Artefact сообщили о запуске проекта "Что хотел сказать автор". Специалисты раскроют тайные смыслы экспонатов в музеях и особенности картин. Также пользователи смогут понять значение цветов и предметов.

"На протяжении 10 недель в группе "Artefact. Гид по музеям России" в ОК будут выходить короткие видео. Из первой серии пользователи узнают, кто такая птица Гамаюн, как обычно её изображали художники и что хотел сказать автор картины Виктор Васнецов", — заявили представители "ОК".

Вместе с этим в компании отметили, что эксперты "Одноклассников" изучили творчество нидерландского художника Питера Пауля Рубенса, русского живописца Филиппа Малявина и скульптора Александра Дайнекы.

Ранее сообщалось, что "ОК" опубликовали второй сезон проекта "Фабрики и люди". Пользователи познакомились с необычными основателями предприятий и их историями успеха.