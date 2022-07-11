Главный танцевальный лагерь страны PROТАНЦЫ пройдет на "Роза Хутор"

В горах Сочи научат танцевать. Главный танцевальный лагерь страны PROТАНЦЫ пройдет на курорте "Роза Хутор" с 15 по 24 июля. За шесть лет он стал трамплином для многих известных танцовщиков и установил рекорд, как самое масштабное танцевальное событие, объединив более 1000 человек из 15 регионов России и 10 стран мира.

"В этом году участников лагеря ждут более 152 мастер-классов и практик от 37 топовых хореографов в различных стилях: Hip-Hop, Popping, Animation, Krump, Electro, Dancehall, Experimental, Contemporary и других. Также состоится эксклюзивный курс от Мигеля по Contemporary "Арт-сессия", — сообщают организаторы.

"Арт-сессия" от Мигеля пройдет под его личным кураторством и позволит познакомиться с техниками танца, которые еще не известны в России. Участники занятий погрузятся в мир направления Contemporary, где смогут познать себя через тело, увидеть танец как искусство, развить актерское мастерство, а также прикоснутся к различным танцевальным техникам.

По завершению курса будет поставлен спектакль-перфоманс, который покажут на сцене концертного зала "Роза Холл".

"Танцевальный лагерь собрал уникальную команду хореографов — лучших в России профессионалов в направлении Contemporary и постановки пластических спектаклей. Вместе с Мигелем с участниками будут работать хореограф-постановщик Ксения Михеева, артист иммерсивного шоу Стас Пономарев, хореограф шоу "Танцы" на ТНТ Мария Заплечная и другие", — отмечают в пресс-службе курорта.

В рамках лагеря каждый танцовщик сможет почувствовать себя участником шоу "Новые танцы" на состязании Dance Legend Championship. Также запланирован танцевальный баттл Dance Legend Battle.

Самым красивым мероприятием лагеря будет — Vogue ball, где участники покажут себя в невероятных образах.

Не забудут и про маленьких танцовщиков. Лагерь PROТАНЦЫ открыт для детей от 6-ти лет. Юных талантов ждут по четыре мастер-класса ежедневно от топовых хореографов из основной программы.

Забронировать участие в лагере можно по ссылке camp.tancy.pro