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Запашный: до Путина не доходит информация о проблемах в культурной сфере России

Культура

Дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о проблемах в отрасли, которые невозможно решить без вмешательства президента России Владимира Путина.

Запашный: до Путина не доходит информация о проблемах в культурной сфере России

По словам Запашного, финансирование учреждений культуры происходит неравномерно. Так, один миллиард рублей делится между 100 цирковыми объектами России, несмотря на то, что один только "Театр оперы и балета" в Новосибирске получает столько же денег от государства.

Дрессировщик отметил, что эта информация не доходит до российского лидера. Последним, кто мог рассказать Путину ситуацию в культуре, был певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

"Я надеялся, что сам смогу стать таким человеком. Меня включили в Совет по культуре, я стал доверенным лицом президента, но с Владимиром Владимировичем Путиным мы не встречаемся уже несколько лет. Сначала коронавирус, потом специальная военная операция, поэтому озвучить сам все проблемы я не могу", — сообщил Запашный в беседе с NEWS.ru.

Народный артист считает, что необходимо устранить дисбаланс в финансировании объектов культуры, поскольку это отрицательно отражается на зрителях, пять миллионов которых каждый год посещают одни только государственные цирки.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Сергей Каргашин
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