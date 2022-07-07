Запашный: до Путина не доходит информация о проблемах в культурной сфере России

Дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о проблемах в отрасли, которые невозможно решить без вмешательства президента России Владимира Путина.

По словам Запашного, финансирование учреждений культуры происходит неравномерно. Так, один миллиард рублей делится между 100 цирковыми объектами России, несмотря на то, что один только "Театр оперы и балета" в Новосибирске получает столько же денег от государства.

Дрессировщик отметил, что эта информация не доходит до российского лидера. Последним, кто мог рассказать Путину ситуацию в культуре, был певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

"Я надеялся, что сам смогу стать таким человеком. Меня включили в Совет по культуре, я стал доверенным лицом президента, но с Владимиром Владимировичем Путиным мы не встречаемся уже несколько лет. Сначала коронавирус, потом специальная военная операция, поэтому озвучить сам все проблемы я не могу", — сообщил Запашный в беседе с NEWS.ru.

Народный артист считает, что необходимо устранить дисбаланс в финансировании объектов культуры, поскольку это отрицательно отражается на зрителях, пять миллионов которых каждый год посещают одни только государственные цирки.