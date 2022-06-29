Петербургская филармония представит новый проект "Окно в барокко"

3 июля 2022 года в Малом зале им. М. Глинки Санкт-Петербургской Филармонии пройдёт концерт "Окно в барокко: из ХХI в XVIII век".

Программа составлена таким образом, чтобы зритель мог проследить нити, тянущиеся от современной музыки в прошлое — к эпохе барокко. Проект является авторской программой российского дирижёра и композитора, лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга Антона Лубченко, который встанет за пульт в этот вечер. Концерт станет его первым выступлением в России спустя полгода работы в Германии над постановкой своей оперы "Мы".

Филармония приглашает совершить музыкальное путешествие через четыре века: от сочинения, написанного российским композитором на темы Баха в наши дни, к музыке балета "Апполон Мусагет" Игоря Стравинского, созданного в 1928 году в стиле необарокко. Затем слушатель сможет перенестись в XIX век: прозвучит одно из самых редко исполняемых сочинений австрийского романтика Франца Шуберта — офферторий "Salve Regina", в котором романтическая песенность совмещена с традициями старой церковно-католической музыки. И, наконец, финальная точка путешествия — музыка XVIII века, представленная сочинениями Баха и Перголези.

Антон Лубченко:

Зал Энгельгардта для меня — сцена особая: именно здесь состоялось мое первое выступление в Петербурге. Мне было 14 лет, а в зале находились великие ленинградские музыканты: Андрей Петров, Исаак Шварц, Михаил Бялик, Владислав Успенский, Владимир Овчарек… Поэтому я, не задумываясь, принял предложение отметить своё возвращение домой выступлением в этом зале. Не скрою, слышал осторожные мнения, стоит ли лететь, — проблемы с границами, политика… Но русский артист не может задумываться о таких вещах, когда речь идёт о возможности предложить зрителю встречу с великими композиторами. Наша программа подчёркивает общность между западной и русской музыкой, показывая, как немецко-итальянская традиция барокко "проросла" в России.

Солисты концерта — молодые оперные певцы — контральто Фидан Дамирова, представительница традиций московского Центра оперного пения им. Г. Вишневской, и сопрано Юлия Кучина-Патричелли, получившая итальянскую вокальную школу в Консерватории "Луиза д'Аннунцио" в Пескаре. В концерте также участвуют известный в Петербурге камерный хоровой коллектив "FESTINO" и камерный оркестр "NFT-orchestra", состоящий из лучших молодых музыкантов Петербурга, участвующий в производстве музыки для западных digital-проектов.

Проект реализуется при поддержке Фонда "Мост искусств".

Начало концерта в 19:00.

Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 30.

Билеты по ссылке

Справка

Фидан Дамирова — контральто, лауреат Международного конкурса. Окончила Азербайджанскую национальную консерваторию в Баку, затем успешно прошла обучение в Центре оперного пения Галины Вишневской.

С 2018 по 2020 годы — приглашённая солистка Айзербайджанского государственного академического Музыкального театра и Айзербайджанской филармонии. В сезоне 2021/2022 — приглашённая солистка Волгоградского Государственного театра оперы и балета "Царицынская опера" в партии Вакха оперы Дж. Ристори "Ариадна".

В репертуаре — сочинения Баха, Генделя, Перголези, Ристори, Вивальди и др.

Юлия Кучина-Патричелли — сопрано, лауреат Первой премии Международного конкурса оперных певцов им. Ринальдо Пелиццони (Италия). Родилась в Волгограде. Окончила консерваторию Луиза Д'Аннунцио в Пескаре (Италия). Участвовала в мастер-классах народной артистки СССР Маквалы Касрашвили. Участник Летнего оперного фестиваля в Парме (Италия).

2015-2021 гг. — ведущая солистка Волгоградского Государственного театра оперы и балета "Царицынская опера". С 2021 г. — приглашённая солистка Оперного театра Регенсбурга (Бавария, Германия).

В репертуаре — партии Мими ("Богема" Дж. Пуччини), Лю ("Турандот" Дж. Пуччини), Памины ("Волшебная флейта" В. Моцарт), Виолетты ("Травиата" Дж. Верди), Татьяны ("Евгений Онегин", П. Чайковский), Иоланты ("Иоланта" П. Чайковский), Марфы ("Царская невеста" Н. Римский-Корсаков), Земфиры ("Алеко" С. Рахманинов), единственная роль в моноопере "Ожидание" М. Таривердиева, O-90 и U-86 ("Мы" А. Лубченко), и др.

Антон Лубченко — дирижёр и композитор, Лауреат Международной премии в области звукозаписи "Чистый звук"; Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства; член Союза композиторов России.

Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, в 2009 году дебютировал как дирижер и композитор на сцене Toronto Opera House в Канаде.

В сезоне 2010/2011 возглавлял Государственный Академический театр оперы и балета Республики Бурятия.

В 2013 году стал первым русским дирижером, открывшим Международный фестиваль им. Антона Брукнера в Линце.

С 2012 — 2014 — главный приглашённый дирижёр Симфонического оркестра Лотарингии (Нанси, Франция).

2013-2015 гг. — художественный руководитель-директор и главный дирижер Государственного Приморского театра оперы и балета во Владивостоке.

2014-2015 — приглашённый дирижёр Пекинского симфонического оркестра (КНР), приглашённый дирижёр Симфонического оркестра Брукнерхауса (Линц, Австрия).

2016-2020 гг. — официальный композитор ежегодного Дрезденского бала.

2015-2016 гг. — приглашённый дирижёр Мариинского театра.

2017-2020 гг. — художественный руководитель и главный дирижёр Сочинского симфонического оркестра.

2020-2021 гг. — художественный руководитель и дирижёр Волгоградского Государственного театра оперы и балета "Царицынская опера".

2019-2021 приглашённый дирижёр БСО им. П. И. Чайковского, ассистент Народного артиста СССР Владимира Федосеева.

Также как дирижер сотрудничал с

Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии,

Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия",

Московским театром "Новая опера",

Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония",

Симфоническим оркестром радио "Орфей",

Симфоническим оркестром Саксонской государственной Капеллы в Дрездене

и другими коллективами.