Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала первый спектакль актрисы Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре. Драпеко спектакль возмутил, по её словам, Хаматова "перешла красную черту".
По словам Драпеко, Хаматова участвует в спектакле, который порочит Россию и её историю. По её мнению, "талантливая, яркая и любимая в России актриса перешла красную черту".
"Я, честно говоря, думала, что, начиная свою творческую жизнь в Риге, в Латвии на сцене нового театра, она будет играть русскую классику, рассказывать о ценностях, которые испокон веков в России пропагандировались, а она вместе с режиссером занялась обличением своей страны", — отметила Елена Драпеко в комментарии для издания "Абзац".
Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова сыграла главную роль в спектакле Post Scriptum Алвиса Херманиса. Точнее, она сыграла сразу пять ролей: священника, насильника, учительницы, девочки и автора.
Режиссёр объявил, что постановка посвящена "совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий".
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