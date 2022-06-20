Драпеко о первом спектакле Чулпан Хаматовой в Риге: "Она перешла красную черту"

Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала первый спектакль актрисы Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре. Драпеко спектакль возмутил, по её словам, Хаматова "перешла красную черту".

По словам Драпеко, Хаматова участвует в спектакле, который порочит Россию и её историю. По её мнению, "талантливая, яркая и любимая в России актриса перешла красную черту".

"Я, честно говоря, думала, что, начиная свою творческую жизнь в Риге, в Латвии на сцене нового театра, она будет играть русскую классику, рассказывать о ценностях, которые испокон веков в России пропагандировались, а она вместе с режиссером занялась обличением своей страны", — отметила Елена Драпеко в комментарии для издания "Абзац".

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова сыграла главную роль в спектакле Post Scriptum Алвиса Херманиса. Точнее, она сыграла сразу пять ролей: священника, насильника, учительницы, девочки и автора.

Режиссёр объявил, что постановка посвящена "совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий".