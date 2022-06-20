В Минкульте не понимают, каково будет потом выступать в РФ сбежавшим звёздам

По мнению министра культуры РФ Ольги Любимовой, поспешно уехавшим из России знаменитостям, которые сейчас критикуют свою родину из-за рубежа, будет потом проблематично снова выступать на российской сцене.

Любимова напомнила, что уехавшие российские звёзды очень громко высказываются, находясь в других государствах, потому что к этому их вынуждают обязательства перед странами, в которых они сейчас находятся.

"Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры", — иронично заметила министр культуры в эфире НТВ.

Она добавила, что российские звёзды понимают, что на новых зарубежных площадках они не могут получить сцену, труппы, партнёров того уровня, к которому они привыкли в РФ.

Любимова выразила сомнение, что зарубежные труппы, театры и оркестры едва ли примут российских артистов так же радушно и доброжелательно, как принимали раньше их в составе коллективов.

Министр не понимает, как собираются потом сбежавшие звёзды смотреть в глаза своим российским коллегам и зрителям, которые к ним относились с душой и любовью.

"Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил", — сказала Любимова.