Маэстро Стадлер даст концерт в Московской консерватории

21 июня в 19:00 (мск) в Малом зале Московской консерватории народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер даст сольный концерт.
Программа маэстро посвящена французской музыке для скрипки соло. Он исполнит сочинения
Также прозвучит Партита ми мажор Баха.
Сергей Стадлер — лауреат международных конкурсов "Концертино-Прага" (1976, I премия), имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1979, Второе Гран-при и Специальный приз за лучшее исполнение французской музыки), имени Яна Сибелиуса в Хельсинки (1980, II премия и Специальный приз публики) и имени П. И. Чайковского в Москве (1982, I премия и Золотая медаль).
Сергей Стадлер гастролировал более чем в 70 странах мира. Играл в открытых концертах на скрипке Паганини Il Cannone работы Гварнери дель Джезу.
Благодаря уникальной памяти музыкант обладает обширным музыкальным репертуаром. Является первым исполнителем ряда сочинений современных композиторов.
В дирижёрской деятельности Сергейй Стадлер отдаёт приоритет крупным симфоническим произведениям и опере. Занимал пост главного дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета (2007 — 2009). Артист записал более 40 CD. Преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. Мастер-классы Сергея Стадлера проходили в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре и других странах. Принимает участие в работе жюри престижных международных конкурсов.
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