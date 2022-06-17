Маэстро Стадлер даст концерт в Московской консерватории

21 июня в 19:00 (мск) в Малом зале Московской консерватории народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер даст сольный концерт.

Французская музыка для скрипки соло. Афиша концерта Сергея Стадлера в Московской консерватории

Программа маэстро посвящена французской музыке для скрипки соло. Он исполнит сочинения

Леклера,

Мондонвиля,

Сенайе,

Рамо,

Роде,

Изаи.

Также прозвучит Партита ми мажор Баха.

Сергей Стадлер — лауреат международных конкурсов "Концертино-Прага" (1976, I премия), имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1979, Второе Гран-при и Специальный приз за лучшее исполнение французской музыки), имени Яна Сибелиуса в Хельсинки (1980, II премия и Специальный приз публики) и имени П. И. Чайковского в Москве (1982, I премия и Золотая медаль).

Сергей Стадлер гастролировал более чем в 70 странах мира. Играл в открытых концертах на скрипке Паганини Il Cannone работы Гварнери дель Джезу.

Благодаря уникальной памяти музыкант обладает обширным музыкальным репертуаром. Является первым исполнителем ряда сочинений современных композиторов.

В дирижёрской деятельности Сергейй Стадлер отдаёт приоритет крупным симфоническим произведениям и опере. Занимал пост главного дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета (2007 — 2009). Артист записал более 40 CD. Преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. Мастер-классы Сергея Стадлера проходили в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре и других странах. Принимает участие в работе жюри престижных международных конкурсов.