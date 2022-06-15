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На "Роза Хутор" открылась фотовыставка о горной природе

Культура

Это уже пятая выставка, посвященная природной красоте долины реки Мзымты. В этом году фотоинсталляция на Романовом мосту представляет работы четырех местных фотохудожников: Ивана Головина, Татьяны Лещинской, Ильи Гладких, Александра Романенко, — стремящихся показать пространство и жизнь гор. Инициатива проведения выставки лежит в рамках программы устойчивого развития "Роза Хутор", важным пунктом которой является забота об окружающей среде.

На "Роза Хутор" открылась фотовыставка о горной природе

"В этот раз вместе фотохудожниками мы смотрим на фигуру человека, казалось бы крошечного на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром. Наблюдая их глазами за сменой времен года, всегда драматичной в горах, и особенно за яркими рассветами и закатами, мы впечатляемся монументальным спокойствием и магнетизмом горной природы, проникаемся ее незабываемой атмосферой", — комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

Двое из четырех фотографов — практикующие горные гиды. Иван Головин, уроженец Тольятти, сделал горный туризм своей профессией несколько лет назад.

"Путь фотографа я начал, снимая городские пейзажи с петербургских крыш. В горах Сочи я также поднимаюсь на высоту, только теперь на вершины гор и снимаю открывающиеся пейзажи", — говорит Иван.

Татьяну Лещинскую, перебравшуюся в горное Причерноморье из Челябинска, навыки фотографа-пейзажиста привели к профессии гида.

"Горные ландшафты для меня возможность увидеть то, что не видят многие. Ведь далеко не каждый готов выбраться из теплого спальника и палатки в час ночи, отправившись к точке съемки, набирая сотни метров высоты с немалым грузом фототехники на плечах", — отмечает Татьяна.

Вечером 17 июня в лектории горного клуба "Спорт-марафон" (наб. Панорама, д.4) состоится встреча с фотографами, на которой они расскажут о включенных в экспозицию работах, о запечатленных красивых местах и о планах на сезон горных походов.

По традиции фотовыставка на Романовом мосту продлится до завершения летнего сезона, а потом представленные на ней работы украсят офисные помещения курорта "Роза Хутор". Здесь они будут напоминать сотрудникам и посетителям об уникальной красоте и общей задаче сохранения горной природы.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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