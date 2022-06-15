На "Роза Хутор" открылась фотовыставка о горной природе

Это уже пятая выставка, посвященная природной красоте долины реки Мзымты. В этом году фотоинсталляция на Романовом мосту представляет работы четырех местных фотохудожников: Ивана Головина, Татьяны Лещинской, Ильи Гладких, Александра Романенко, — стремящихся показать пространство и жизнь гор. Инициатива проведения выставки лежит в рамках программы устойчивого развития "Роза Хутор", важным пунктом которой является забота об окружающей среде.

"В этот раз вместе фотохудожниками мы смотрим на фигуру человека, казалось бы крошечного на фоне горных вершин, но с таким огромным внутренним миром. Наблюдая их глазами за сменой времен года, всегда драматичной в горах, и особенно за яркими рассветами и закатами, мы впечатляемся монументальным спокойствием и магнетизмом горной природы, проникаемся ее незабываемой атмосферой", — комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

Двое из четырех фотографов — практикующие горные гиды. Иван Головин, уроженец Тольятти, сделал горный туризм своей профессией несколько лет назад.

"Путь фотографа я начал, снимая городские пейзажи с петербургских крыш. В горах Сочи я также поднимаюсь на высоту, только теперь на вершины гор и снимаю открывающиеся пейзажи", — говорит Иван.

Татьяну Лещинскую, перебравшуюся в горное Причерноморье из Челябинска, навыки фотографа-пейзажиста привели к профессии гида.

"Горные ландшафты для меня возможность увидеть то, что не видят многие. Ведь далеко не каждый готов выбраться из теплого спальника и палатки в час ночи, отправившись к точке съемки, набирая сотни метров высоты с немалым грузом фототехники на плечах", — отмечает Татьяна.

Вечером 17 июня в лектории горного клуба "Спорт-марафон" (наб. Панорама, д.4) состоится встреча с фотографами, на которой они расскажут о включенных в экспозицию работах, о запечатленных красивых местах и о планах на сезон горных походов.

По традиции фотовыставка на Романовом мосту продлится до завершения летнего сезона, а потом представленные на ней работы украсят офисные помещения курорта "Роза Хутор". Здесь они будут напоминать сотрудникам и посетителям об уникальной красоте и общей задаче сохранения горной природы.