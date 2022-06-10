Школа современной пьесы приглашает зрителей войти в "Шинель" Гоголя

16 июня в "Школе современной пьесы" гоголевская "Шинель" превратится в модное "пальто".
Спектакль "Шинель / Пальто" — нестандартное воплощение повести Гоголя. Актеры на сцены поют, танцуют, и даже катаются на коньках!
Ирина Алферова о спектакле:
"Шинель/Пальто" — очень необычный спектакль. Там сохраняется Гоголь, и в то же время есть хорошее хулиганство. Заняты все молодые артисты ШСП. Зрители, которые приходят, всегда в восторге!".
В финале зрителям предлагается войти в гигантскую гоголевскую "Шинель", которую перед всем залом развернёт Петрович — знаменитый петербургский портной, выполнивший роковой заказ Башмачкина.
Режиссёр — Иосиф Райхельгауз
В ролях:
и другие.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
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