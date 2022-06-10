В Испании обнаружен средневековый кодекс, пропавший во время гражданской войны

Редкий кодекс середины 13-го века был обнаружен в Испании после того, как он пропал без вести во время гражданской войны (1936-1938).

В конце 1938 года солдат предотвратил поджог ценного «Фуэро-де-Бриуэга», когда его воинская часть захватила город Бриуэга в центральной провинции Гвадалахара, сообщила Гражданская гвардия Испании.

Отец и его сын нашли старинный кодекс и передали его гражданской гвардии, чтобы он мог вернуться в Бриуэгу. Операцию по возвращению ценной книги на законное место провел аукционный дом Soler y Llach в Барселоне, с которым связалась пара, сделавшая находку.

Власти заявили, что документ, который восходит к 1242 году, когда архиепископ Толедо Родриго Хименес де Рада предоставил юрисдикцию городу Бриуэга, имеет «неоценимую ценность» и хорошо сохранился.

Археолог Хуан Каталина Гарси поделился содержанием кодекса до того, как он исчез, и в его отчете описывается, как Фуэро изучает правовые нормы, действовавшие в то время, и наказания за их нарушение.

Кодекс состоит из более чем 70 страниц и написан на пергаментной бумаге. Страницы зажаты между двумя толстыми панелями из орехового дерева, перетянутыми четырьмя полосками кожи. Рукопись подписывается архиепископом и другими священнослужителями. Средневековый почерк написан французским шрифтом, и окрашен в разные цвета. Кодекс будет доставлен в пятницу вечером Гражданской гвардией мэру Бриуэги Луису Вьехо Эстебану.