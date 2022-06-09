В Школе современной пьесы покажут "Высокий класс Хиблы Герзмава"

4 июля в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдет эксклюзивный концерт "Высокий класс Хиблы Герзмава".
На любом языке мира имя Хибла Герзмава означает золотой голос, великолепное актерское мастерство и музыкальность высшего полета. Ей аплодировали в лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, в Метрополитен-опере Нью-Йорка, в Венской опере и миланской Ла-Скала. Она увенчана самыми почетными наградами, среди которых первый в истории Гран-при Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
Впервые знаменитая оперная дива дает концерт вместе со своими лучшими учениками. Уникальность этой встречи еще и в ее камерности: звезда лучших мировых сцен — на "расстоянии вытянутой руки" от своих слушателей!
В старинном особняке в центре Москвы, под звуки великолепного рояля, теплым июльским вечером вы услышите волшебный голос Хиблы, которая сама споет и представит в исполнении своих воспитанников свою любимую музыку.
Партия фортепиано — Екатерина Ганелина.
Организатор концерта Frida Project Foundation
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29/1, сцена "Эрмитаж"
1 час 30 минут без антракта
12+
Начало концерта в 19:00
Цена билета: от 8000 руб.
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