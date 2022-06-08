Заслуженная артистка России Мария Шукшина прокомментировала выступления юмориста Максима Галкина в Израиле. На своих концертах шоумен высмеивал российских телеведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева.
"Охота на ведьм, говорите? В чате моего телеграм-канала прислали мне это видео и там же этот комментарий, делюсь", — написала Шукшина.
Один из подписчиков актрисы с иронией отметил, что наконец-таки Галкин нашёл себя в Израиле. Он посоветовал юмористу больше не возвращаться в Россию.
"И пузико наел, и штанишки, и зал смеётся по-домашнему. Там и оставайся, золотко", — написал комментатор.
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