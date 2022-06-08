Школа современной пьесы покажет спектакль о любовном треугольнике

15 июня в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Лондонский треугольник".
Мелодрама о взаимоотношениях великих деятелей культуры: Александра Герцена, Николая Огарева и их общей жены Натали Тучковой.
Для театра, где ставят только современные постановки, спектакль, действие которого происходит в XIX веке, нетипичен.
Атмосфера позапрошлого столетия передана в полной мере: музыкальные композиции Шопена, декорации, костюмы…
На сцене только три актера:
Удивительная история о том, как два великих деятеля остались друзьями несмотря на любовный треугольник!
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
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