Пётр Толстой о запрете "Войны и мира": скорее исключат Украину

Скорее русские война и мир исключат Украину, чем Украина исключит "Войну и мир". Так отреагировал на новость об изъятии из школьной программы на Украине романа Льва Толстого вице-спикер Госдумы и праправнук знаменитого писателя Пётр Толстой.

Депутат отметил в беседе с NEWS.ru, что украинская и русская молодежь читали и будут читать "Войну и мир". Он назвал произведение "большим русским романом большого русского писателя" и добавил, что известно оно на всей территории исторической России.

Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве приняли окончательное решение об исключении из школьной программы романа Толстого "Война и мир" и других произведений, воспевающих русские войска.