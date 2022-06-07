Скорее русские война и мир исключат Украину, чем Украина исключит "Войну и мир". Так отреагировал на новость об изъятии из школьной программы на Украине романа Льва Толстого вице-спикер Госдумы и праправнук знаменитого писателя Пётр Толстой.
Депутат отметил в беседе с NEWS.ru, что украинская и русская молодежь читали и будут читать "Войну и мир". Он назвал произведение "большим русским романом большого русского писателя" и добавил, что известно оно на всей территории исторической России.
Ранее замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве приняли окончательное решение об исключении из школьной программы романа Толстого "Война и мир" и других произведений, воспевающих русские войска.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.