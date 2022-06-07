Виртуоз-виолончелист Александр Рамм выступит в Московской Консерватории

8 июня в Малом зале Консерватории выступит один из самых харизматичных виртуозов-виолончелистов — Александр Рамм.

Афиша концерта Александра Рамма

Его игру отличают

техническое совершенство,

содержательность,

темперамент

и хороший вкус.

Свою программу Александр Рамм вместе с пианисткой Анной Одинцовой посвятил любимой музыке авторов XIX-XXI века. Это знаменитая Скрипичная соната французского композитора Сезара Франка, которая прозвучит во впечатляющей транскрипции для виолончели и фортепиано, сюита №1 британца Бенджамина Бриттена для виолончели соло, Вариации на тему Россини для виолончели и фортепиано чеха Богуслава Мартину.

Россия в этой интернациональной программе представлена сочинением Тихона Хренникова-младшего, внука знаменитого советского композитора.

Как рассказал Александр Рамм, "сюита для виолончели соло "2Ramm" Тихона Хренникова-младшего — победитель программы "Ноты и квоты" Союза композиторов России, конкурса, который проходил в 2021 году. Написана специально по моему заказу, и приятно, что автор мне ее посвятил. Сюита состоит из пяти разнохарактерных пьес, объединённых одним главным лейтмотивом-темой, ноты которой состоят из всех букв моего имени (Sasha Ramm)".

В программе:

Бриттен — Сюита №1 для виолончели соло, соч.72

Франк — Соната для виолончели и фортепиано ля мажор, FWV 8

Мартину — Вариации на тему Дж. Россини для виолончели и фортепиано

Т. Хренников-мл. — "2Ramm", сюита для виолончели соло (2022)

Начало в 19:00 (мск)

Билеты по ссылке

Адрес малого зала Московской Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13