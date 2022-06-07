8 июня в Малом зале Консерватории выступит один из самых харизматичных виртуозов-виолончелистов — Александр Рамм.
Его игру отличают
Свою программу Александр Рамм вместе с пианисткой Анной Одинцовой посвятил любимой музыке авторов XIX-XXI века. Это знаменитая Скрипичная соната французского композитора Сезара Франка, которая прозвучит во впечатляющей транскрипции для виолончели и фортепиано, сюита №1 британца Бенджамина Бриттена для виолончели соло, Вариации на тему Россини для виолончели и фортепиано чеха Богуслава Мартину.
Россия в этой интернациональной программе представлена сочинением Тихона Хренникова-младшего, внука знаменитого советского композитора.
Как рассказал Александр Рамм, "сюита для виолончели соло "2Ramm" Тихона Хренникова-младшего — победитель программы "Ноты и квоты" Союза композиторов России, конкурса, который проходил в 2021 году. Написана специально по моему заказу, и приятно, что автор мне ее посвятил. Сюита состоит из пяти разнохарактерных пьес, объединённых одним главным лейтмотивом-темой, ноты которой состоят из всех букв моего имени (Sasha Ramm)".
В программе:
Начало в 19:00 (мск)
Адрес малого зала Московской Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13
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