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Автор Ольга Лазарева

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Задняя часть слона"

Культура » Театр » Драматический

11 июня в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Задняя часть слона".

Сцена из спектакля Задняя часть слона
Сцена из спектакля Задняя часть слона

"У Кальдерона пьеса была "Жизнь есть сон". А наша жизнь, как вот этот слон. Такая же серая, тяжелая, убогая. Дышать трудно…"

"Задняя часть слона" — острая сатира на современные реалии. Андрей Райкин написал пьесу с интригующим сюжетом, отразил характеры персонажей, в которых каждый зритель может угадать настоящего прототипа. Спектакль заставит вас смеяться сквозь слёзы из-за правдоподобности происходящего на сцене.

Главный герой — Матвей Матвеевич Запорожец — актер, исполняющий роль той самой задней части слона… Он получает предложение, манящее своей незаурядностью: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы… помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее…

В ролях:

  • Юрий Чернов,
  • Владимир Шульга,
  • Джульетта Геринг,
  • Алексей Гнилицкий

и другие.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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