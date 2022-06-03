В Школе современной пьесы покажут спектакль "Задняя часть слона"

11 июня в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Задняя часть слона".

Сцена из спектакля Задняя часть слона

"У Кальдерона пьеса была "Жизнь есть сон". А наша жизнь, как вот этот слон. Такая же серая, тяжелая, убогая. Дышать трудно…"

"Задняя часть слона" — острая сатира на современные реалии. Андрей Райкин написал пьесу с интригующим сюжетом, отразил характеры персонажей, в которых каждый зритель может угадать настоящего прототипа. Спектакль заставит вас смеяться сквозь слёзы из-за правдоподобности происходящего на сцене.

Главный герой — Матвей Матвеевич Запорожец — актер, исполняющий роль той самой задней части слона… Он получает предложение, манящее своей незаурядностью: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы… помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее…

В ролях:

Юрий Чернов,

Владимир Шульга,

Джульетта Геринг,

Алексей Гнилицкий

и другие.

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