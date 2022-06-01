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Автор Ольга Лазарева

ЦАТРА показал благотворительный спектакль в честь Дня защиты детей

Культура » Театр » Драматический

1 июня 2022 года в честь Международного дня защиты детей артисты Центрального академического театра Российской Армии сыграли для детей-сирот благотворительный спектакль "Нильс и дикие гуси" в постановке заслуженного артиста России Андрея Бадулина.

ЦАТРА показал благотворительный спектакль в честь Дня защиты детей

Показы благотворительных спектаклей, организованные Театром Российской Армии и "Российским детским фондом", стали доброй традицией.

Многолетняя работа с Фондом показала, что главная задача масштабного праздника — обратить внимание на проблемы детей, особенно на тех, кто попал в сложную ситуацию, а также сделать все возможное, чтобы у них была возможность приобщиться к прекрасному и высокому искусству.

Может ли обычный мальчик летать верхом на гусе? Может. Только вначале гном за плохое поведение должен превратить его в коротышку величиной с мизинец. Кажется, это увлекательное приключение, но, оказывается, быть маленьким совсем не сладко. Каждый, кого ты раньше обижал, будь то гусь, курица или кот, теперь может тебе жестоко отомстить. Что же делать? Как снова стать большим? Может быть, надо найти гнома и попросить у него прощения? Нет, всё не так просто.

Маленький Нильс, чтобы снова стать собой, должен научиться доброте — защищать слабых, помогать попавшим в беду, даже если для этого придется жертвовать своим благополучием. А на это нужно время — время, которое занимает далёкое и опасное путешествие в Лапландию.

В этот день роли исполнили:

  • Иван Гришенков,
  • Денис Кутузов,
  • Мария Белоненко,
  • Анфиса Ломакина,
  • Мария Оамер,
  • Ярослав Бережнов,
  • Александр Макаров,
  • Константин Днепровский,
  • Елизавета Мазалова,
  • Диана Борина,
  • Дмитрий Оболонков,
  • Илья Баранов.
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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