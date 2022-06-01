ЦАТРА показал благотворительный спектакль в честь Дня защиты детей

1 июня 2022 года в честь Международного дня защиты детей артисты Центрального академического театра Российской Армии сыграли для детей-сирот благотворительный спектакль "Нильс и дикие гуси" в постановке заслуженного артиста России Андрея Бадулина.

Показы благотворительных спектаклей, организованные Театром Российской Армии и "Российским детским фондом", стали доброй традицией.

Многолетняя работа с Фондом показала, что главная задача масштабного праздника — обратить внимание на проблемы детей, особенно на тех, кто попал в сложную ситуацию, а также сделать все возможное, чтобы у них была возможность приобщиться к прекрасному и высокому искусству.

Может ли обычный мальчик летать верхом на гусе? Может. Только вначале гном за плохое поведение должен превратить его в коротышку величиной с мизинец. Кажется, это увлекательное приключение, но, оказывается, быть маленьким совсем не сладко. Каждый, кого ты раньше обижал, будь то гусь, курица или кот, теперь может тебе жестоко отомстить. Что же делать? Как снова стать большим? Может быть, надо найти гнома и попросить у него прощения? Нет, всё не так просто.

Маленький Нильс, чтобы снова стать собой, должен научиться доброте — защищать слабых, помогать попавшим в беду, даже если для этого придется жертвовать своим благополучием. А на это нужно время — время, которое занимает далёкое и опасное путешествие в Лапландию.

В этот день роли исполнили: