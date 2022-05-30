Сергей Газаров выпускает спектакль по двум пьесам Чехова

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров 9 июня представит зрителям свой новый спектакль. Он основан на двух пьесах А. П. Чехова — "Леший" и "Дядя Ваня". В роли главного героя — Войницкого — Федор Лавров, который недавно вошел в труппы Театра сатиры.

Спектакль Театра сатиры по пьесам Чехова

Произведения, созданные Чеховым в разное время, — интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя — Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в "Лешем", Иван в "Дяде Ване".

Комедия. Сцены из деревенской жизни — так обозначил жанр своего нового спектакля Сергей Газаров. Сам режиссер выступил автором сценической версии. Кстати, она содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века:

"Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду".

Несмотря на то, что обе пьесы написаны более 100 лет назад, а герои премьерной постановки остаются во времени, описанном автором, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны до сих пор. В центре спектакля — человек, в котором каждый зритель легко сможет увидеть себя. Нас ждет настоящая комедия — смешная, острая, порой сатирическая. Она о сегодняшнем культе — безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального текста Чехова.

Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил

Федора Лаврова,

Александру Марееву,

Сергея Климова,

Юрия Васильева,

Сергея Серова,

Юрия Нифонтова,

Сергея Шнырева,

н. а. России Корниенко

и других.

Премьера запланирована на конец мая.