Хрестоматийная комедия Грибоедова заиграла новыми красками в ШСП

3 июня в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Русское горе… от ума".
Поэт Вадим Жук и режиссёр Иосиф Райхельгауз экспериментируют с классикой:
Еще одна особенность спектакля — образы героев. Они одеты в черно-белые костюмы, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрной или белой бумаги.
Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё точно не видели!
В ролях:
и другие.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".
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