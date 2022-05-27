Хрестоматийная комедия Грибоедова заиграла новыми красками в ШСП

3 июня в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Русское горе… от ума".

Сцена из спектакля "Русское горе… от ума"

Поэт Вадим Жук и режиссёр Иосиф Райхельгауз экспериментируют с классикой:

герои спектакля поют арии,

Софья танцует танго,

Лиза исполняет куплеты,

а хор, как в античности, комментирует все происходящее.

Еще одна особенность спектакля — образы героев. Они одеты в черно-белые костюмы, которые напоминают силуэты, вырезанные из чёрной или белой бумаги.

Подобной версии комедии Александра Грибоедова вы ещё точно не видели!

В ролях:

Иван Мамонов,

Екатерина Лисицына,

Алексей Гнилицкий,

Джульетта Геринг,

Александр Цой

и другие.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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