Актёр Константин Лавроненко сравнил символ Z с гвардейской ленточкой

Заслуженный артист России Константин Лавроненко играет сэра Лоренса Уоргрейва в спектакле "И никого не стало" по детективу Агаты Кристи. На фасаде "Московского театра Олега Табакова" вывешен большой баннер с буквой Z в качестве поддержки российской спецоперации на Украине. Лавроненко заявил, что гордится этим символом.

"Она (буква Z. — Прим. ред.) меня абсолютно не пугает и не смущает. Мне за неё не стыдно. Наоборот, горжусь этим. Меня, скорее, удивляет, как много значительности придаётся актёрам, певцам, людям искусства, которые чего-то испугались и уехали", — отметил артист в беседе с "Российской газетой".

Актёр заявил, что среди уехавших знаменитостей есть талантливые люди, однако один их поступок перечеркнул всё. Буква Z напоминает Лавроненко гвардейскую ленточку, которая ассоциируется со страданиями миллионов русских людей. Он отметил, что история постоянно повторяется.

"Нас всегда хотели придушить, а мы всегда давали по зубам. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку очевидно: нам опять не оставляют выбора, и речь идёт о безопасности, о выживании моей страны", — заявил заслуженный артист России.