Зеленский стал героем американского комикса на английском языке

Издательская студия TidalWave Productions, специализирующаяся на производстве комиксов, анонсировала выпуск книги на английском языке, посвящённой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы… Political Power: Volodymyr Zelenskyy выходит 18 мая", — сказано на официальном сайте студии.

Компания планирует отправить часть средств, вырученных от продажи комикса с Зеленским, на нужны Международного комитета Красного Креста.

Комикс про украинского лидера будет приобрести как в печатном, так и в электронном виде. Объём произведения составит 22 страницы.