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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский стал героем американского комикса на английском языке

Культура

Издательская студия TidalWave Productions, специализирующаяся на производстве комиксов, анонсировала выпуск книги на английском языке, посвящённой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы… Political Power: Volodymyr Zelenskyy выходит 18 мая", — сказано на официальном сайте студии.

Компания планирует отправить часть средств, вырученных от продажи комикса с Зеленским, на нужны Международного комитета Красного Креста.

Комикс про украинского лидера будет приобрести как в печатном, так и в электронном виде. Объём произведения составит 22 страницы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
сша украина владимир зеленский
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