Издательская студия TidalWave Productions, специализирующаяся на производстве комиксов, анонсировала выпуск книги на английском языке, посвящённой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
"TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы… Political Power: Volodymyr Zelenskyy выходит 18 мая", — сказано на официальном сайте студии.
Компания планирует отправить часть средств, вырученных от продажи комикса с Зеленским, на нужны Международного комитета Красного Креста.
Комикс про украинского лидера будет приобрести как в печатном, так и в электронном виде. Объём произведения составит 22 страницы.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.