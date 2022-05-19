В театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Толстого нет"

26 и 27 мая на сцене театра "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Толстого нет".

Сцена из спектакля "Толстого нет"

В спектакле "Толстого нет" удивляет все: от сюжетной линии до сценографии. Толстого, действительно, на сцене нет. Есть только Софья Андреевна, дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор и Чертков — редактор, издатель.

Вместо классической рассадки в партере, зритель занимает места в соответствии с сектором, указанном на билете.

Софья Андреевна — главная героиня этого спектакля, построенного на подлинных документах — дневниках, письмах. Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя точно передаёт атмосферу, царящую в доме Толстых.

Режиссёр — Александр Созонов.

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта".

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