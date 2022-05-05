"Школа современной пьесы" приглашает на спектакль-импровизацию

7 и 20 мая в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль-импровизация "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…".

Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз предлагают зрителю услышать те самые разговоры "за соседним столиком в кафе".

Сцена из спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…"

Место действия спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" — ресторан "Зимний Эрмитаж", за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии.

На сцене — пять историй, каждая из которых заставит вас смеяться сквозь слёзы.

Вы увидите экстравагантную блондинку,

узнаете, как забронировать столик "на троих",

услышите посла из Индии,

побываете на дне рождении без гостей

и не только…

Главной особенностью постановки является её импровизационный характер: актёры разговаривают, как в жизни, их реплики спонтанны.

Приобрести билеты