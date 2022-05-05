7 и 20 мая в "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль-импровизация "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…".
Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз предлагают зрителю услышать те самые разговоры "за соседним столиком в кафе".
Место действия спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" — ресторан "Зимний Эрмитаж", за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии.
На сцене — пять историй, каждая из которых заставит вас смеяться сквозь слёзы.
и не только…
Главной особенностью постановки является её импровизационный характер: актёры разговаривают, как в жизни, их реплики спонтанны.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.