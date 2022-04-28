В "Школе современной пьесы" пройдёт спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"

6 и 22 мая в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Сцена из спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина"

Санкт-Петербург. 1837 год. Дуэль Пушкина не состоялась. Как было бы хорошо, если бы это оказалось правдой! …Или нет?

Михаил Питунин, главный герой спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина", великого поэта не любил. Да и за что его любить? За то, что надо было учить его стихи наизусть до потери сознания? Правда потом, когда влюбился впервые и любимой девушке прочитал этого самого Пушкина, как-то всё вдруг поменялось. И понял Питунин: спасать надо Пушкина, спасать…

Драматург Михаил Хейфец и режиссёр Иосиф Райхельгауз предлагают вам изменить ход исторических событий и попытаться вернуть классика к жизни.

Вместе с героями спектакля зритель погрузится в невероятную атмосферу XIX века и сможет сам для себя ответить на вопрос: "Нужно ли спасать камер-юнкера Пушкина?"

"А то учить в школе в два раза больше пришлось бы… Александр Сергеевич ведь написал…"

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта"

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