Юрий Лоза: запретом на въезд исполнителей из РФ Эстония "выстрелила себе в ногу"

По мнению российского певца Юрия Лозы, Эстония своим запретом на въезд исполнителям из России Полине Гагариной и Филиппу Киркорову сама себе сделала хуже, "выстрелив себе в ногу".

Музыкант отметил, что очень неразумно и нелепо лишать своих граждан радости наслаждаться русской культурой.

"Произведения Чайковского — бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу", — сказал Лоза.

Ранее экстонские власти запретили посещать страну российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет на русскую культуру является актуальным западным трендом, с "клиническим удовольствием предавая анафеме" произведения русских классиков.