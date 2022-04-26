По мнению российского певца Юрия Лозы, Эстония своим запретом на въезд исполнителям из России Полине Гагариной и Филиппу Киркорову сама себе сделала хуже, "выстрелив себе в ногу".
Музыкант отметил, что очень неразумно и нелепо лишать своих граждан радости наслаждаться русской культурой.
"Произведения Чайковского — бриллианты в короне мировой культуры, и когда их запрещают, бриллианты все равно остаются бриллиантами, независимо от того, вынули их или нет оттуда… Лишать себя произведений русской культуры — это выстрел себе в ногу", — сказал Лоза.
Ранее экстонские власти запретили посещать страну российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет на русскую культуру является актуальным западным трендом, с "клиническим удовольствием предавая анафеме" произведения русских классиков.
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