Франция не вернёт РФ картину Серова, которую передал президент Путин

Президент РФ Владимир Путин ещё в 2016 году дал разрешение на вывоз картины художника Валентина Серова. Портрет Тимофея Морозова 1891 года находился на выставке коллекции братьев Морозовых в Париже, но Франция решила не возвращать картину.

"Франция решила наложить арест на второе полотно из собрания Морозова, выставка которого в фонде Louis Vuitton в Париже завершилась 3 апреля", — сообщает французское издание Le Monde

Как рассказал Бернар Арно, владелец Louis Vuitton, данную выставку помог организовать сам Владимир Путин, разрешив передать Франции коллекцию полотен братьев Морозовых.