Вера Брежнева заявила, что украинской певицой она не является

Вера Брежнева родилась на Украине, но в одном из своих интервью заявила, что украинской певицей она не является.

Брежнева приобрела популярность благодаря группе "ВИА Гра". Певица была солисткой женской поп-группы на протяжении четырёх лет. Сейчас Брежнева занимается сольной карьерой и снимается в кино.

Многие называют Веру украинской певицей, однако, как оказалось, она себя таковой не считает. По крайней мере, три года назад Брежнева заявила в интервью Вячеславу Манучарову, что никогда не была украинской артисткой.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Плюс считается, что чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет".

После начала специальной военной операции (СВО) Брежнева поменяла свою позицию и вспомнила о корнях.

"Папа и дедушка — украинцы. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда", — заявила Вера Брежнева после начала СВО.