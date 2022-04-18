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Автор Юлиана Смирнова

Граждане РФ перестали покупать билеты на концерты Кристины Орбакайте

Культура

У российской певицы Кристины Орбакайте были запланированы концерты в Израиле, но из-за начала спецоперации на Украине концерт в Тель-Авиве был отменен. По сообщениям СМИ, сегодня не много желающих посетить концерты артистки и в России.

Граждане РФ перестали покупать билеты на концерты Кристины Орбакайте

В "Крокус Сити Холл" должен пройти фееричный "Юбилейный концерт" Орбакайте, но продано всего треть билетов. Одни полагают, что Орбакайте просто неинтересна публике, другие говорят, что сейчас не время для веселья и песен.

Промоутер Сергей Лавров считает, что артистам пока не стоит паниковать, потому что сейчас люди покупают билеты за несколько дней до концерта, опасаясь переносов.

"Во-первых, у народа нет настроения на концерты ходить, не все оклемались от коронавируса. Второе — сейчас билеты покупаются в последние три дня. Потому что, когда была пандемия, многие покупали билеты, а потом концерт переносился. Орбакайте из тех артистов, у которых есть свой слушатель, который ее любит и ходит на нее".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы кристина орбакайте
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