Александр Панкратов-Черный осудил Татьяну Лазареву за шутки о ВС РФ

Российский актёр Александр Панкратов-Черный не оценил шутки Татьяны Лазаревой о ВС РФ.

Лазарева уничижительно "пошутила" на своём шоу сказав, что российские военные воруют ложки и вилки. Панкратов-Черный заявил, что Татьяна Лазарева никому не нужна за границей, а говорить такие вещи в адрес ВС России просто стыдно. По словам актёра, если бы не эта армия, то Лазаревой вообще бы не было.

"Не было бы нашей армии, не было бы и ее — она бы никогда не родилась после второй мировой войны. А она будет над армией смеяться. <…> Кухарка! Следит за ложками, кто их ворует, кто их не ворует!"

Панкратов-Черный добавил, что после окончания спецоперации никому не нужные за границей артисты начнут возвращаться в Россию, однако и здесь их навряд ли простят.