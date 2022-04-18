Скончался театральный режиссёр Леонид Хейфец

В Москве скончался известный театральный режиссёр и народный артист России Леонид Хейфец. Ему было 87 лет.

Информацию о его смерти подтвердил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Леонид Хейфец закончил режиссёрский факультет ГИТИС в 1963 году. Его спектакли шли на сценах Рижского ТЮЗа, Центрального театра Советской армии, Малого театра, ЦАТСА. С 1998 года до последнего времени Хейфец работал в Московском академическом театре имени Маяковского. Его последняя постановка на сцене этого театра — "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу.

Леонид Хейфец — член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".