В Москве скончался известный театральный режиссёр и народный артист России Леонид Хейфец. Ему было 87 лет.
Информацию о его смерти подтвердил ректор ГИТИС Григорий Заславский.
Леонид Хейфец закончил режиссёрский факультет ГИТИС в 1963 году. Его спектакли шли на сценах Рижского ТЮЗа, Центрального театра Советской армии, Малого театра, ЦАТСА. С 1998 года до последнего времени Хейфец работал в Московском академическом театре имени Маяковского. Его последняя постановка на сцене этого театра — "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу.
Леонид Хейфец — член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
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