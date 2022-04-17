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Автор Дмитрий Плотников

Ректор Академии живописи: история с шоубизом порой достаточно омерзительна

Культура

Глава Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов прокомментировал новый концертный тур по РФ певца Валерия Меладзе, раньше негативно высказавшегося о военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ректор Академии живописи: история с шоубизом порой достаточно омерзительна

При этом вопрос оказался глубже, а история отечественного шоубиза достаточно омерзительна.

Мы уже сообщали, что открыто поддержавший Киев певец Меладзе намерен устроить "чёс" по нашей стране - и в начале мая отправляется в очередной тур. Своё экспертное мнение по этому вопросу в беседе с Царьградом высказал ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазунов.

Эксперт отмечает, что не любит переходить на личности, однако в целом для него "весь наш шоу-бизнес малоинтересен как некая культурная для кого-то программа".

Это какая-то внекультурная вообще нашей истории позиция, которая живёт и развивается сама собой. Но странно, когда человек уже решает быть где-то, а потом всегда можно, наверное, передумать, переиграть. Вообще, история с исполнителями шоу-бизнеса эскперту чужда, а порой достаточна омерзительна, продолжил свою мысль собеседник.

"И сказать, что это имеет отношение к искусству, я тоже не могу. И всегда ловлю себя на мысли, что за редким исключением исполнитель в искусстве - он вообще в разрезе культуры где-то. И к сожалению, это очень редко бывает", - говорит Глазунов.

Он еще обращает внимание на тот факт, что чиновники за счёт государства недалеко от Кремля где-нибудь выставят такую экспозицию, "что диву даёшься, как это в такие непростые дни, в такие, действительно, дни испытаний такое можно показывать, да ещё за государственный бюджет, да ещё как-то прикрывая это как-то какими-то кураторскими текстами".

От этого становится просто страшно, подытожил ректор Академии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Сергей Каргашин
Темы шоу-бизнес валерий меладзе
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