В Филармонии Санкт-Петербурга прозвучит камерная музыка немецких композиторов

22 апреля 2022 года в самом центре Северной столицы состоится особенный концерт: в этот вечер в Малом Зале Филармонии имени М. И. Глинки прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано, голоса и альта.

Вечер камерной музыки в Санкт-Петербургской филармонии

На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты:

флейтист Николай Попов,

певица и виолончелистка Наталья Савинова,

альтистка Евгения Попова

и пианист, заслуженный артист России Виктор Ямпольский,

чтобы исполнить шедевры

И. С. Баха

и К. Ф. Э. Баха,

Ф. Шуберта,

И. Брамса

и К. М. фон Вебера.

В первом отделении прозвучат произведения, которые вошли в "сокровищницу" флейтового репертуара.

Это соната И. С. Баха си минор

и Вариации Ф. Шуберта на тему песни "Засохшие Цветы" из цикла "Прекрасная Мельничиха".

Во втором отделении музыканты исполнят

трио сонату си бемоль мажор К. Ф. Э Баха в переложении для флейты, альта и фортепиано,

фортепианное трио К. М. фон Вебера для флейты и виолончели,

а также "Цыганские песни" и "колыбельную Богородицы" для голоса в сопровождении фортепиано и альта.

"Николай Попов, безусловно, один из лучших флейтистов России", — рассказывает участник концерта, пианист Виктор Ямпольский‌. — В программе концерта представлены самые выдающиеся шедевры камерного флейтового репертуара. Также украшением концерта станут песни Брамса в исполнении меццо-сопрано Натальи Савиновой, особенно редко исполняемая в нашей стране колыбельная Богородица для голоса, альта и фортепиано".

Семейный дуэт артистов оркестра Большого Театра России Николая и Евгении Поповых, как и Наталья Савинова и Виктор Ямпольский, уже неоднократно выступали в городе на Неве, однако в таком составе это их первое выступление в Северной столице.

Начало концерта в 19:00.

Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 30.

Билеты по ссылке: www.philharmonia.spb.ru/afisha/412195/