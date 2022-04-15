22 апреля 2022 года в самом центре Северной столицы состоится особенный концерт: в этот вечер в Малом Зале Филармонии имени М. И. Глинки прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано, голоса и альта.
На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты:
чтобы исполнить шедевры
В первом отделении прозвучат произведения, которые вошли в "сокровищницу" флейтового репертуара.
Во втором отделении музыканты исполнят
"Николай Попов, безусловно, один из лучших флейтистов России", — рассказывает участник концерта, пианист Виктор Ямпольский. — В программе концерта представлены самые выдающиеся шедевры камерного флейтового репертуара. Также украшением концерта станут песни Брамса в исполнении меццо-сопрано Натальи Савиновой, особенно редко исполняемая в нашей стране колыбельная Богородица для голоса, альта и фортепиано".
Семейный дуэт артистов оркестра Большого Театра России Николая и Евгении Поповых, как и Наталья Савинова и Виктор Ямпольский, уже неоднократно выступали в городе на Неве, однако в таком составе это их первое выступление в Северной столице.
Начало концерта в 19:00.
Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 30.
Билеты по ссылке: www.philharmonia.spb.ru/afisha/412195/
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