EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский не отреагировал на обращение жены Медведчука
Экономист Вавилов предрёк снижение цен на автомобили на 25%
Захарова предрекла негативные последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Садальский заступился за Хаматову: "Чулпан права"
Ветеран спецназа призвал ликвидировать бойцов нацбатальонов и ЧВК
В результате обстрела Журавлёвки со стороны Украины повреждены более 20 домов
Литовкин: Украина прекратит атаковать РФ, если удар по Киеву будет болезненным
Автор Мирослав Марков

Театр "Сфера" объединят с "Эрмитажем"

Культура

Актриса Екатерина Богданова рассказала в интервью интернет-изданию argumenti.ru о том, что театр "Сфера", в котором она исполняет множество ролей, собираются объединить с театром "Эрмитаж".

По её словам, фактически это ведёт к ликвидации предприятия: имущество будет отдано, поставлено другое руководство, кроме того, "перерубят" идею иммерсивности, то есть взаимодействия актёрского состава со зрителями.

Богданова с тревогой наблюдает за развитием событий. Будут ли в "Эрмитаже" показывать спектакли "Сферы" тоже неизвестно, Екатерина Богданова же предполагает, что последуют увольнения. Сейчас труппа состоит из 80 человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Сергей Каргашин
театр россия культура
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Садальский заступился за Хаматову: "Чулпан права"
В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан
Ветеран спецназа призвал ликвидировать бойцов нацбатальонов и ЧВК
В результате обстрела Журавлёвки со стороны Украины повреждены более 20 домов
Литовкин: Украина прекратит атаковать РФ, если удар по Киеву будет болезненным
Борис Джонсон заявил, что нелегальных эмигрантов отправят в Руанду
Театр "Сфера" объединят с "Эрмитажем"
The American Conservative: Байден не контролирует себя, это уже не смешно
The Washington Post: РФ направила США ноту из-за новых поставок оружия Украине
Британцы отреагировали на конфуз Байдена: "Боже, спаси нас всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников