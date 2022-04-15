Театр "Сфера" объединят с "Эрмитажем"

Актриса Екатерина Богданова рассказала в интервью интернет-изданию argumenti.ru о том, что театр "Сфера", в котором она исполняет множество ролей, собираются объединить с театром "Эрмитаж".

По её словам, фактически это ведёт к ликвидации предприятия: имущество будет отдано, поставлено другое руководство, кроме того, "перерубят" идею иммерсивности, то есть взаимодействия актёрского состава со зрителями.

Богданова с тревогой наблюдает за развитием событий. Будут ли в "Эрмитаже" показывать спектакли "Сферы" тоже неизвестно, Екатерина Богданова же предполагает, что последуют увольнения. Сейчас труппа состоит из 80 человек.