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Автор Ольга Лебедева

Пианист Питер Сейврайт: отменяя культуру Запад демонстрирует невежество

Культура

Антироссийские санкции "прошлись" по всем сферам жизни. Особенно странно выглядят они, касаемо культуры. И если увольнение попавших в немилость чиновников от политики артистов ещё как-то можно понять, то "отмена" произведений классиков выглядит, мягко говоря, диковато.

Пианист Питер Сейврайт: отменяя культуру Запад демонстрирует невежество

Объяснение этому странному феномену есть у британского музыканта Питера Сейврайта. По его словам, "культура отмены" России либеральным Западом обозначает его собственное невежество, которое отказывается "от неудобных знаний и понемногу разрушает цивилизацию".

В интервью телеканалу "360" Сейврайт сравнил отношение к "либерализму" в России и США. Музыкант припомнил, как российский президент однажды отметил, что "западный либерализм нельзя допустить до России", назвав эту позицию "самым важным заявлением, сделанным любым политиком любой страны в последние десятилетия".

"Либерализм", поддерживаемый, например, Хилари Клинтон, — это лишь еще одно слово для обозначения "невежества". Либералы ненавидят знания. Либералы ненавидят факты. Либералы ненавидят цивилизацию. Либералы ненавидят культуру. Их либерализм близок к гнозиофобии (страх знания — прим. ред.) и потому нелогичен".

Но, по словам музыканта, последователен:

"В Германии 1930-х годов еврейским артистам не разрешали выступать. В "либеральных" странах XXI века выступать не дают уже российским артистам. Ничего не меняется", — резюмировал Питер Сейврайт, добавив, что от России, поддерживающей культуру и сохраняющей её наследие, зависит сейчас будущее всей цивилизации.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Сергей Каргашин
Темы культура
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