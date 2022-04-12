19 и 20 апреля в "Школе современной пьесы" спектакль "На Трубе"

Удивительное путешествие в исторические времена Дома на Трубной ждёт вас в театре "Школа современной пьесы" 19 и 20 апреля.

Спектакль "На Трубе" раскроет легенды и мифы здания театра, которое в XIX веке славилось как гостиница и ресторан "Эрмитаж". Здесь Люсьен Оливье придумал свой одноимённый салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского.

Сцена из спектакля "На Трубе"

В первом иммерсивном акте вас ожидает полное погружение в исторические события. Вы пройдёте по зданию театра и окажетесь рядом с великими людьми из прошлого —

Достоевским,

Чеховым,

Чайковским,

Толстым,

Горьким,

Сувориным.

Во второй части путешествие перенесёт вас в зал "Эрмитаж": вы увидите отрывки из жизни Чехова и Толстого.

В финале — невероятное перемещение во времени: вы окажетесь в интерьерах знаменитого ресторана Люсьена Оливье.

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.