Экс-депутат Бундестага Гердт: желание уничтожить русскую культуру – это фашизм

По мнению немецкого политического деятеля, бывшего депутата Бундестага Вальдемара Гердта, заявление польского министра культуры и вице-премьера Петра Глиньского о том, что русскую культуру нужно ликвидировать из мирового сообщества — это ни что иное, как проявление фашизма, и пример подобного ещё слишком свеж в памяти человечества.

"Это очень похоже на фашизм или национализм. К сожалению, параллели напрашиваются сами. История все это уже проходила: тогда тоже создали образ врага, против него был организован альянс, и европейские страны боролись вместе. Вот и сейчас кому-то очень сильно выгодно, чтобы Россия отделилась от Запада", — отметил Гердт на телеканале НТВ.

Ранее польский вице-премьер Пётр Глиньский заявил, что никаких проявлений российской культуры не должно быть в мировом сообществе.

Запад ввёл и продолжает вводить многочисленные санкции против России из-за проведения ею спецоперации на Украине. Санкции касаются всех областей — политики, экономики, банковской сферы, спорта, культуры. Масштабы русофобии за рубежом на фоне украинского кризиса приобретают угрожающие масштабы, права россиян и русскоязычных граждан ущемляются и жестоко нарушаются во многих европейских странах, называющих себя "цивилизованными".