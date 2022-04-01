Борис Акунин не одобрил бойкот книжного рынка РФ со стороны Запада

Писатель Борис Акунин категорически не согласен с позицией Европы и США, которые пытаются культурно изолировать россиян от всего мира.

Не одобрил он и решение Стивена Кинга запретить свои книги в России.

Акунин рассказал, что дописал несколько новых книг, которые хотел бы направить на продажу в Россию, несмотря на многочисленные санкции против РФ.

"Я не уверен, что они выйдут. Во всяком случае в России. Россия стремительно изолируется. Стена возводится с обеих сторон", — выразил свою позицию писатель в своём микроблоге.

Литературный деятель рассказал, что не принял позиции своего литературного агентства в Великобритании, где предположили, что после начала спецоперации на Украине он откажется публиковать свои книги в России.

"Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами. Точно так же я считаю ошибкой решение Netflix и некоторых других мейджоров культурной сферы уйти из России", — объяснил Акунин.

Писатель не желает, чтобы у россиян создавалось ощущение, что весь мир против них.

Ранее с проблемами за рубежом столкнулась супруга Бориса Акунина Вероника Воронина. Она не смогла с первого раза отправить деньги на поддержку украинских беженцев из-за русской фамилии.