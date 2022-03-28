С режиссёра Кирилла Серебренникова сняли судимость

Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение до истечения испытательного срока и снял судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова.



Уточняется, что суд решил принять во внимание следующие факты: половина установленного испытательного срока истекла, а наказание в виде уплаты штрафа исполнено Серебренниковым в полном объёме. Также режиссёр полностью возместил ущерб, который причинил, согласно обвинению. Кроме того, осуждённый не допускал нарушений в период отбывания наказания.

Ранее режиссёр Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба. После чего Мещанский суд Москвы снял арест с его имущества.