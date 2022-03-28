Кинокритик Москвитин об оскароносном фильме "Кода": "Победа гуманизма"

Кинокритик Егор Москвитин увидел хороший знак в том, что премию "Оскар" отдали доброму фильму "Кода", а не жестокой картине под названием "Власть пса".

Премию "Оскар" вручили создателям фильма "Кода", в котором рассказывается о ребёнке глухих родителей. Такой выбор жюри, по мнению эксперта, ознаменовал собой торжество доброты, тепла, семьи и мира над конфликтом и агрессией.

Москвитин объяснил, что конкуренцию картине составляла жёсткая картина "Власть пса", полная насилия, жестокости, борьбы, агрессии, конфликта.

"Это некая война на уничтожение. Старый ковбой вступает в бой с молодым юношей, и кто-то один из них должен уступить или даже умереть", — цитирует слова Москвитина Телеканал "360".

В фильме же победителе рассказывается история девочки подростка, которая воспитывается в семье глухих родителей. Девочка не страдает нарушением слуха и мечтает стать певицей. Эта картина напомнила кинокритику трогательную историю русалочки Ариэль.