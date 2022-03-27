Клеветникам России: Безруков прочитал стихотворение Пушкина в поддержку армии РФ

Народный артист России Сергей Безруков записал видео, на котором он читает стихотворение Пушкина "Клеветникам России". Это поэтическое выступление актёра — поддержка российской армии.

Своё прочтение произведения Пушкина, написанного в 1831 году во время подавления польского восстания, Безруков дополнил собственными историческим комментарием.

Так, например, стихотворение содержит латинский эпиграф "Vox et praeterea nihil" — в переводе "пустые слова".

"Потому что одно дело, когда мы сами решаем свои проблемы, и совсем другое, когда в это вмешиваются другие страны, не знающие ни нашей истории, ни культуры", — пояснил Народный артист России.

В воскресенье, 27 марта, министерство культуры Украины выступило с предложением ввести санкции против 47 российских актёров, музыкантов, певцов и телеведущих за поддержку спецоперации России.

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