В "Школе современной пьесы" пройдет премьера спектакля "Отщепенцы"

1 и 2 апреля в театре "Школа современной пьесы" пройдёт премьерный спектакль "Отщепенцы".

Герои пьесы Александры Фоминой — юные оппозиционеры, протестующие против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают "кровавый режим".

Действие спектакля режиссера Галины Зальцман происходит в далёком XIX веке в одном из мрачных казематов Петропавловской крепости. В юных народовольцах, которые вели ожесточённую борьбу с русским самодержавием, мы видим сегодняшних рассерженных молодых людей, готовых на всё во имя счастья народа.

Сцена из спектакля "Отщепенцы"

Спектакль помогает зрителю понять, что происходит с нами сегодня, представить, каким может быть будущее. Но сделать это можно только тогда, когда мы вспомним прошлое…

Пьеса — лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица".

Режиссёр — победитель конкурса "Класс молодой режиссуры".

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Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1.